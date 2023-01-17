مواصفات رغيف العيش البلدي لغير حاملي بطاقات التموين.. سعره أقل من جنيه

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مواصفات رغيف العيش البلدي لغير حاملي بطاقات التموين، ستكون هي نفس مواصفات الرغيف الذي يصرف لأصحاب البطاقات التموينية، ولكن مع اختلاف السعر.

مواصفات رغيف العيش البلدي لغير حاملي بطاقات التموين

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مواصفات رغيف العيش البلدي لغير حاملي بطاقات التموين، والمقرر صرفه قريبا للمواطنين، غير المستحقين للدعم من خلال كارت مسبق الدفع «مشحون» تحصل عليه الأسرة من مكتب البريد، وهي كالتالي:

- وزن رغيف العيش 90 جراما.

- قطر رغيف العيش لا يقل عن 18 سنتيمترا.

- غير ملتصق الشطرين أو احتراقهما.

- كامل الاستدارة والنضج.

- طبيعي المذاق والرائحة.

- مكتمل الاختمار.

- محتفظ عند نضجه بمظهره الدائري الطبيعي.

- لا تزيد نسبة الرطوبة عن 36%.

سعر رغيف العيش البلدي لغير حاملي بطاقات التموين

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر مواصفات رغيف العيش البلدي لغير حاملي بطاقات التموين، الذي سيتم إتاحته للمواطنين، سيكون أقل من سعره في المخابز السياحية، من أجل التسهيل على جميع المواطنين في الحصول على الخبز المدعم، إذ من المقرر أن يتم إعلان السعر قريبا والذي سيقل عن جنيه.