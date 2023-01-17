التضخم السنوي في ألمانيا يتراجع للشهر الثاني على التوالي

تباطأ معدل التضخم السنوي في ألمانيا خلال ديسمبر الماضي، للشهر الثاني على التوالي، وذلك بعدما سجلت معدلات التضخم في 2022 أعلى مستوياتها منذ حوالي 70 عاما، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

ومن جهته، نشر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم، بيانات، أظهرت أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا، انخفض إلى 8.6%، متوافقا مع التوقعات مقابل 10% في شهر نوفمبر الماضي.

التضخم المنسق السنوي انخفض إلى 9.6%

كما أوضح مكتب الإحصاء أن التضخم المنسق السنوي تراجع إلى 9.6% خلال ديسمبر الماضي، متماشيا مع توقعات المحللين مقابل 11.3% في شهر نوفمبر السابق.

ويتم استخدام المؤشر المنسق لأسعار المستهلك «HICP»، من أجل قياس معدل التضخم في منطقة اليورو، التي تعتبر منسقة، لأن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتبع نفس المنهجية في حساب التضخم، في حين قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني إن معدل التضخم المنسق وصل إلى 8.7% في عام 2022 بأكمله.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين الألماني، قد وصل إلى أعلى مستوياته منذ حوالي 70 عاما في أكتوبر الماضي، عندما ارتفع إلى 10.4%، فيما ارتفع التضخم المنسق إلى 11.6% خلال الشهر نفسه.

المركزي الأوروبي رفع معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

ومن ناحية أخرى، رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في منتصف ديسمبر الماضي، متوافقا مع التوقعات، كما توقع زيادة الفائدة بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة، وقال البنك، في بيان، إن الفائدة الرئيسية ارتفعت إلى 2.5%، إضافة إلى ارتفاع الفائدة على الودائع بنسبة 2%.

ويأتي ذلك في إطار خطط البنك المركزي الأوروبي، في ديسمبر، لتخفيف وتيرة رفع الفائدة، بعدما ارتفعت بمقدار 75 نقطة أساس، مرتين، خلال سبتمبر وأكتوبر، وذلك في محاولة للسيطرة على التضخم المرتفع.

كما أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في ديسمبر الماضي، رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في حين أعلن بنك إنجلترا رفع الفائدة أيضا بنفس المقدار.