جيهان جادو: فرنسا تعاني من التضخم بشدة وتمر بأزمة طاقة (فيديو)

تحدثت جيهان جادو، رئيس مجلس مدينة فرساي، عن ارتفاع معدلات التضخم في فرنسا، مشددةً على أن البلاد تعيش أزمة كبيرة.

وقالت «جادو»، في مداخلة هاتفية لقناة «اكسترا نيوز»، إن العالم أجمع يشهد تغييرات جذرية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم كله، وليس فرنسا ودول أوروبا فقط.

وأضافت أنه فيما يتعلق بفرنسا، فإنها تعاني بشدة من التضخم، وارتفاع أسعار السلع، بالإضافة لارتفاع أسعار الطاقة والسلع البترولية.

وتابعت أن من حسن حظ فرنسا، أن طقسها معتدلا في هذه الفترة، لذا فإن الكهرباء لا تنقطع رغم أزمة نقص الطاقة التي تعانيها البلاد، مع استغلال بعض الدول للأزمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، التي تبيع الغاز لفرنسا بأربع أضعاف سعره.

وأردفت، أن ارتفاع الأسعار في فرنسا دفع النقابات وعديد القطاعات للخروج إلى الشارع والتعبير عن غضبهم، بسبب نقص السلع عندها، وأيضا احتكاكهم بغضب الشعب الفرنسي الذي يعاني من ارتفاع أسعار السلع.