رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

جيهان جادو: فرنسا تعاني من التضخم بشدة وتمر بأزمة طاقة (فيديو)

كتب:

شريف سليمان
07:21 م | الأحد 15 يناير 2023
جيهان جادو، رئيس مجلس مدينة فرساي

جيهان جادو، رئيس مجلس مدينة فرساي

تحدثت جيهان جادو، رئيس مجلس مدينة فرساي، عن ارتفاع معدلات التضخم في فرنسا، مشددةً على أن البلاد تعيش أزمة كبيرة.

وقالت «جادو»، في مداخلة هاتفية لقناة «اكسترا نيوز»، إن العالم أجمع يشهد تغييرات جذرية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم كله، وليس فرنسا ودول أوروبا فقط.

وأضافت أنه فيما يتعلق بفرنسا، فإنها تعاني بشدة من التضخم، وارتفاع أسعار السلع، بالإضافة لارتفاع أسعار الطاقة والسلع البترولية.

وتابعت أن من حسن حظ فرنسا، أن طقسها معتدلا في هذه الفترة، لذا فإن الكهرباء لا تنقطع رغم أزمة نقص الطاقة التي تعانيها البلاد، مع استغلال بعض الدول للأزمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، التي تبيع الغاز لفرنسا بأربع أضعاف سعره.

وأردفت، أن ارتفاع الأسعار في فرنسا دفع النقابات وعديد القطاعات للخروج إلى الشارع والتعبير عن غضبهم، بسبب نقص السلع عندها، وأيضا احتكاكهم بغضب الشعب الفرنسي الذي يعاني من ارتفاع أسعار السلع.

اقرأ المزيد:

الهجرة: جيهان جادو إحدى عضوات «مصرية بـ 100 رجل» تتبرع لـ«حياة كريمة»

جيهان جادو: مصر ذات دور محوري في المنطقة العربية كافة

جيهان جادو: زيارة السيسي إلى فرنسا فارقة.. وتأتي في توقيت صعب

جيهان جادو: نجحت المرأة المصرية في الحصول على نسبة قوية بـ"الشيوخ"

جيهان جادو تطالب "الهيئة الوطنية" بمد انتخابات الخارج ليوم ثالث

جيهان جادو مصرية شاركت باحتفال اليونسكو باللغة العربية: نفتخر بها
بقلم شريف سليمان