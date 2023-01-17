أماكن ومواعيد انقطاع المياه عن 7 مناطق في الإسكندرية اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن 7 مناطق غرب الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بدءً من الساعة الخامسة، لإجراء صيانة طارئة بأحد الخطوط الناقلة للمياه لمناطق غرب المحافظة.

وأوضحت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، خلال بيان لها اليوم، أن أعمال الصيانة الطارئة للخط الناقل للمياه قطر 1000مم طرد رافع مياه «مرغم»، سيترتب عليها ضعف وانقطاع المياه.

أماكن انقطاع المياه في الإسكندرية

وأشارت الشركة إلى أن أماكن انقطاع المياه في الإسكندرية اليوم تتمثل في بعض المناطق الواقعة من الكيلو 19حتى الكيلو 30، يمين ويسار الطريق الصحراوي.

وتابع البيان، بأن بعض الأماكن الأخرى ستتأثر بضعف وانقطاع المياه، وهي «مرغم- عبد القادر الجديدة- مساكن: توشكي- النوبارية الجديدة- الفردوس- الحرية-قشوع».

موعد انقطاع المياه في الإسكندرية اليوم

ولفتت الشركة إلى أن انقطاع المياه في الإسكندرية اليوم يبدأ الساعة الخامسة مساء اليوم، دون تحديد موعد العودة حيث أكدت الشركة أن المياه سوف تعود بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

وناشدت الشركة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، فضلا عن امكانية تواصل المواطنين من خلال الاتصال بالخط الساخن 125، أو من خلال خدمة «واتس آب» على الرقم «01210767877».