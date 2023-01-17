«التنمية المحلية»: الرد على شكاوى المستثمرين في مدة أقصاها أسبوع

وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالإسراع في حل مشكلات المستثمرين بالمحافظات، عن طريق إدارات الاستثمار، وأن يكون فحص الشكوي بحد أقصى أسبوع من تاريخ توجيهها، وحل مشكلات المناطق الصناعية خاصة المرافق، التي يقوم على أساسها المشروع.

كما وجّه الوزير أيضا، بالتنسيق المستمر مع الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء والجهات المعنية لسرعة حل المشكلات وتحسين مناخ الاستثمار، بما يساهم في جذب وتوسيع الاستثمارات في مختلف القطاعات على أرض محافظات الجمهورية المختلفة، وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظات.

جاء ذلك خلال استضافة وزارة التنمية المحلية، الاجتماع الخاص بالوحدة الفرعية الخاصة بحل مشكلات المستثمرين في المحافظات، حيث ترأس الاجتماع اللواء حمزة درويش، الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية، بحضور الدكتور شريف حمدي ممثل الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء ومديري إدارات الاستثمار بالمحافظات، لبحث شكاوى المستثمرين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، بحل مشكلات المستثمرين وتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار في مصر.

تشجيع الاستثمار

وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية تشجيع الاستثمار وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بما يسهم في جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وجرى الإشارة إلى أنّ الفترة الماضية شهدت تلقي 32 شكوى للمستثمرين في بعض المحافظات، وحل 24 شكوى، وجار بحث الشكاوى الواردة من المستثمرين في المحافظات لسرعة حلها.

حل شكاوى المستثمرين

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المتابعة الدورية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لهذا الملف الحيوي والمهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بالتواصل بصورة مستمرة مع المحافظات لبحث مشكلات المستثمرين وسرعة حلها.