شروط التقديم لوظيفة مدير إدارة خدمة المواطنين بوزارة التنمية المحلية

حددت وزارة التنمية المحلية المهام والشروط المطلوبة للتقديم، خلال الشهر الجاري، في وظيفة مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين.

الشروط الواجبة في المتقدمين

وتشترط الوزارة فيمن يتقدم للوظيفة المشاركة في وضع الخطة السنوية للإدارة، بما يتفق مع استراتيجية الوزارة، ويجتمع بمرؤسيه كافة بصفة دورية، لوضع الأهداف التنفيذية والبرامج التشغيلية ومعدلات الأداء المطلوب تحقيقها خلال السنة اللاحقة، كما يتابع ويقيم أعمال الإدارة والعاملين، ويتأكد من إنجازها وفقا للبرامج التشغيلية المتفق عليها، وذلك من حيث الكفاءة والفعالية، بما يضمن الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة كافة في الوزارة، ويقدم المقترحات بشأن الإجراءات ونظم العمل الخاصة والاحتياجات من الموارد البشرية والتدريبية والمالية، ويوضح المستلزمات الإدارية اللازمة لتنفيذ الأعمال والأنشطة المختلفة بالإدارة وضمان الاستخدام الأمثل لهذه الموارد.

المهام التخصصية

- يشرف على تلقي الشكاوى الواردة لوزارة التنمية المحلية عبر البوابة الإلكترونية لرئاسة مجلس الوزراء، أو التي ترد للوزارة من الجمهور، وإرسالها إلى الإدارات المختصة بالوزارة، ووحدات الإدارة المحلية لبحثها.

- يتابع أعمال استقبال طالبي الخدمة التليفونية والبريدية والرد على استفساراتهم المختص، وإرشادهم إلى جهات الاختصاص.

- يتابع استقبال شكاوى المواطنين بالوزارة، وعمل تقارير وموافاة الإدارة المعنية بخدمة المواطنين بمجلس الوزراء بها، بعد العرض على السلطة المختصة.

- يشرف على إحالة شكاوى المواطنين طالبي الخدمة سواء كانت تليفونية أو بريدية، لفحصها لدى الإدرات المختصة بالوزارة ووحدات الإدارة المحلية.

- يشرف على دراسة وتحليل شكاوى المواطنين الخاصة بالوزارة ووحدات الإدارة المحلية وعرضها على رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها من قبل السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يصدر بشأنها من قرارات أو تعليمات، وافادة المواطنين بالرد.

- يتابع أعمال فحص الشكاوى لدى الإدارات المختصة بالوزارة ووحدات الإدارة المحلية، ويتواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة ويتابع استلام الشكاوى الواردة من خلالها وفحصها وتوجيهها إلى الإدارات المختصة بالوزارة ووحدات الإدارة المحلية ومتابعتها، ويشرف على فحص الردود علي الشكاوي واعادة إرسالها لمجلس الوزراء بعد العرض على السلطة المختصة

- يوجه نحو إعداد تقرير لمعدلات استفسارات المواطنين ومقترحاتهم ومتابعة الرد عليهم.

- يوجه نحو عرض الحلول المقترحة من المواطنين للمشاكل الجماهيرية، ومتابعة إخطار المواطنين بالنتيجة سلبا أو إيجابا.

- يتابع المدد الزمنية للرد على شكاوى المواطنين.

- يشرف على إعداد تقرير إحصائي شهري وسنوي، عما جرى إنجازه من فحص لطلبات شكاوى ومقترحات المواطنين وتحليلها وابداء الرأي بشأنها.

- يؤدى جميع ما يسند إليه من مهام أخرى تتفق مع نوع وطبيعة العمل.

نتائج الوظيفة

- ضمان توفير جميع الوسائل لتلقى الشكاوي والمقترحات الخاصة بالمواطنين.

- الوصول إلى تحقيق الدعم المقدم للمواطنين في حل مشكلاتهم.

- تطوير وتحصين الخدمات المقدمة من الوزارة ووحدات الإدارة المحلية محل الشكوى

القيم المؤسسية

- الالتزام بالانضباط وحسن استخدام وقت العمل.

- الالتزام بسياسات وإجراءات وأنظمة العمل كافة.

- تكوين صف ثان.

- الحفاظ على موارد الوزارة.

خلق بيئة عمل جيدة ومطرة ضمان تطبيق معايير الحوكمة.

- التركيز على النتائج وتحسين الأداء.

- الالتزام بأخلاقيات العمل والسلوك القويم.

- المساهمة في خلق سمعة جيدة للوزارة.