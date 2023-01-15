«التنمية المحلية» تتابع حملة مكبرة لضبط الأسعار بمركز بني مزار في المنيا

تابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، الحملة المكبرة التي قادها الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، على عدد من المحلات التجارية والهايبرات بمركز بني مزار شمال المحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، ومتابعة منافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من توافرها، وعدم رفع أسعارها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين منهم.

حملات رقابية لمتابعة أسعار السلع

وشدد نائب المحافظ خلال الجولة، على تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بعدم زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، لافتا إلى استمرار الحملات الرقابية لمتابعة الأسعار خاصة السلع الاستراتيجية، مشددا على أنّه سيتم التعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة.

وخلال الحملة، وجّه نائب المحافظ، بتحرير عدد من المحاضر المتنوعة للبيع بأزيد من الأسعار المقررة، حيث جرى تحرير محضرا لبيع سلع تموينية للمستهلكين بسعر أعلى من السعر المقرر، وذلك أثناء تفقد أحد المعارض، كما شهدت الجولة ضبط مخزن تعبئة بقرية صندفا يحتوى على 23.5 طن أرز محتكر من قبل التجار، حيث جرى مصادرة الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء 4148 لسنة 2022، كما وجّه نائب المحافظ ببيع الكمية المصادرة بقرى مركز بني مزار.

معارض أهلا رمضان

وتفقد نائب المحافظ، معارض أهلا رمضان في قرى «صندفا، وبني علي، وشلقام، والقيس»، ووجّه بتحرير محضر لبدال تمويني لعرض سلع تموينية بأزيد من سعرها، كما حرص نائب المحافظ على لقاء المواطنين والاستماع لآرائهم بشأن السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها.

وأكد أنّ إقامة العديد من المعارض بقرى المحافظة، يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لوصول جميع السلع للمواطنين في القرى، كما أكد الدور الإيجابي للمواطنين للإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع، كي يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

رافق نائب المحافظ خلال الحملة، الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، وعماد حسن، رئيس مركز بني مزار، وعدد من الجهات المعنية.