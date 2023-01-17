حملة لـ«التنمية المحلية» ومراكز الأورام للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بتفعيل الأنشطة التى تنفذها وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات، لتمكين المرأة خاصة مع الدور الهام الذى تقوم به لدعم التنمية في المجتمعات المحلية.

دور وحدة تكافؤ الفرص

وفى سياق متصل، تابعت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية برئاسة ايمان السبكي، الندوة التوعوية التى نظمتها الوحدة بمحافظة المنيا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومركز أورام المنيا، بعنوان «المبادرات الرئاسية.. ومنها أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي»، التى تتم داخل مركز الأورام بالمنيا ، والخدمات المقدمة من خلال مركز الأورام للمواطنين بالمجان تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، و بحضور الدكتور ياسر عبد الجواد مدير مركز أورام المنيا، و الدكتورة منال ابو سمرة مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، والدكتور رضا القاضى مدير إدارة خدمة المواطنين والعلاقات العامة بمركز أورام المنيا، وفاطمة الزهراء مدير وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والامومة والطفولة بالمحافظة.

تشخيص وعلاج سرطان الثدى

وتضمنت الندوة توعية المواطنين بعدة محاور، منها التعريف بسرطان الثدى أعراضه ومراحل تطور الخلية السرطانية في الجسم، وأهمية أشعة الماموجرام في تشخيص سرطان الثدي، وخطوات علاج سرطان الثدى سواء بالتدخل الجراحي أو بالاشعاع أو الكيميائي أو العلاج الهرموني و الفحص الذاتى للثدي.

تطوير المراكز التكنولوجية

ومن ناحية أخرى، وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بضرورة تطوير وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين فى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن، وعدم تجاوز الفترة المحددة لكل خدمة، و تحقيق رضا المواطنين، وفى سياق ذلك تواصل الوزارة من خلال مركز سقارة لتنظيم دورات للعاملين بشأن تطوير العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات، وفق توجهات الدولة في التحول الرقمي وتبسيط الخدمات والتركيز على مديرى المراكز التكنولوجية وأعضاء لجان المتابعة على مستوى محافظات.