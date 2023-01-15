شروط التقديم بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي لوزارة التنمية المحلية

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عددا من الوظائف؛ ومنها وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إذ يجري فتح باب التقديم للوظيفة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية المحلية، ومن المهام المطلوبة في تلك الوظيفة المشاركة في وضع الخطة السنوية للإدارة بما يتفق مع استراتيجية الوزارة، ويجتمع بكل مرؤوسيه بصفة دورية لوضع الأهداف التنفيذية والبرامج التشغيلية ومعدلات الأداء المطلوب تحقيقها خلال السنة اللاحقة، كما يتابع ويقيم أعمال الإدارة والعاملين ويتأكد من إنجازها وفقا للبرامج التشغيلية المتفق عليها، وذلك من حيث الكفاءة والفعالية بما يضمن الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة في الوزارة، كما يقدم مقترحات لتنفيذ الأعمال والأنشطة.

المهام التخصصية

ويقوم مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي للوزير بالمهام التالية:

- يخطط النشاط الإعلامى للوزارة، وينسق مع قطاعات وإدارات الوزارة لتحضير الأجندة السنوية الإعلامية وإعداد المحتوى الخاص بتلك الأجندة.

- ينسق النشاط الإعلامي بين الوزارة ووحدات الإدارة المحلية.

- يوجه باستخدام وسائل تواصل داخلية مؤثرة تساعد على نشر المعلومات بصورة سريعة ودقيقة للعاملين بالوزارة ووحدات الإدارة المحلية لضمان عدم تأثرهم بالشائعات المغلوطة.

- متابعة تنفيذ الحملات الإعلامية سواء المسموعة أو المقروءة أو المرئية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والرقمي.

- رصد وتحليل المواد والمحتويات الإعلامية التي ترتبط بعمل الوزارة.

- متابعة إعداد الردود المناسبة على المواد والمحتويات الإعلامية التي ترتبط بعمل الوزارة.

- الإشراف على تنفيذ التغطية الإعلامية الشاملة لكل فعاليات وأعمال الوزارة بكل الوسائل للحفاظ على صورة الوزارة الذهنية محليا ودوليا.

- يشرف على تنظيم اللقاءات والحوارات الصحفية للوزير وإعداد وصياغة كلمات الوزير في المحافل الرسمية، ويؤدي ما يسند إليه من مهام أخرى تتفق مع نوع وطبيعة الوظيفة.

المهارات المطلوبة

ويجب أن يتوافر فيه عدد من المهارات منها:

- إجادة إحدى اللغات الأجنبية

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة

- الإلمام بالقوانين واللوائح

- القدرة على القيادة والتوجيه

- القدرة على إدارة الوقت

- القدرة على خلق صف ثان

- القدرة على الابتكار والإبداع ضمن مهارات الوظيفة.