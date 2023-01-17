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متى يحق للموظف الحصول على بدل إقامة بالمناطق النائية؟.. «المالية» تجيب

كتب:

مارينا رؤوف
07:01 م | الثلاثاء 17 يناير 2023
بدل الموظفين

بدل الموظفين

قالت وزارة المالية، إنّه يحق للموظفين العاملين في الدولة الحصول على بدل إقامة بالجهات النائية، والتي تتمثل في قيمة ما يصرف للموظف كبدل بسبب الإقامة في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق، وفّرق المشرع بين الموظف الذي تعد المنطقة موطنه الأصلي والغريب الذي يتطلب تواجده إنفاقًا أعلى.

وقالت المالية، في تقرير، عن الدليل الموحد لإجراءات الرقابة المالية للجهات الإدارية، إن هناك ضوابط صرف بدل إقامة بالجهات النائية، وذلك بعد الرجوع للإجراءات العامة للرقابة التي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

شروط الحصول على البدل

- اعتماد رئيس الجهة أو من يفوضه الاستمارة الصرف.

- وجود ارتباط مالي على النوع المختص بالصرف.

- مراعاة قانون الخدمة المدنية، و الخاصة باستمرار صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكل المزايا النقدية والعينية وغيرها بخالف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بالقانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة.

البدل من عناصر أجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي.

- بدل الإقامة المقرر للعاملين في قنا وسوهاج، للعاملين الذين من غير موطنهم الأصلي 40% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة، والعاملين موطنهم الأصلي 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.

- بدل الإقامة المقرر للعاملين بمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومطروح ووادي النطرون وعيون موسى و شمال التحرير ومدينة السادات وجنوب التحرير، للعاملين الذين من غير موطنهم الأصلي 50% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة، للعاملين موطنهم الأصلي 40% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.

- بدل الإقامة المقرر للعاملين في أسوان وأسيوط، العاملين الذين من غير موطنهم الأصلي 40% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة، للعاملين موطنهم الأصلي 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.