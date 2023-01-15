متى يحق للموظف الحصول على بدل طبيعة العمل؟.. «المالية» تجيب

أوضحت وزارة المالية، إنه يحق للموظفين العاملين في الدولة الحصول على بدل طبيعة العمل، والتي تمثل قيمة ما يصرف للموظف نظير ما يتطلبه القيام بأعباء الوظيفة، والذي يرتهن استحقاقه بشغل الوظيفة المقرر لها البدل.

وأوضحت المالية، في تقرير، عن الدليل الموحد لإجراءات الرقابة المالية للجهات الإدارية، ضوابط صرف بدل طبيعة العمل، وذلك بعد الرجوع للإجراءات العامة للرقابة التي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

- يُرفق عند بداية الصرف صورة طبق الأصل من إقرار استلام العمل بالوظيفة المقرر لها البدل.

- اعتماد رئيس الجهة أو من يفوضه الاستمارة الصرف.

- وجود ارتباط مالي على النوع المختص بالصرف.

- وجود إقرار من رئيس الجهة الإدارية، أو من يفوضه ومدير الموارد البشرية أو وكيله في المكان المخصص لكل منهم باستمارة الصرف بأن العاملين المدرجة أسماؤهم موجودون حقيقة في خدمة الجهدة الإدارية ولهدم الحدق في صرف البدل.

- مراعاة إعمال الضوابط المنظمة الواردة في قرارات منح البدل ويطبق على البدل ما يطبق على الأساسي، فيخصم الجزاء واستحقاقه عن أيام عمل فعلية.

- مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية، والخاصة باستمرار صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات، وكل المزايا النقدية والعينية وغيرها بخالف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بالقانون بعدد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة.

- يصرف البدل للعاملين في شمال وجنوب سيناء والمناطق التي ضمت إداريًا لمحافظات القناة الثالث من سيناء بتقرير بدل طبيعة عمل بالمناطق المحررة بسيناء، قيمة البدل 75%من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة وبجميع مناطق سيناء.

- بدل طبيعة للعاملين بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قيمة البدل 40 %من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة لشاغلي الوظائف العليا والراصدون وملاحظو عمال الرصد، 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة لباقي العاملين بالهيئة.

- بدل طبيعة العمل المقرر للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء القائمين بتشغيل وصيانة محطات الري والصرف بنسبة 30 %من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.

- يمنح بدل طبيعة عمل لعمال مكافحة الجراد.