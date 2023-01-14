متى يحق للموظف الحصول على «بدل عدوى ووقاية من الأشعة»؟.. «المالية» تجيب

أكدت وزارة المالية، إنه يحق للموظفين العاملين في الدولة الحصول على صرف بدل عدوى ووقاية من الأشعة في وظائف القطاع الطبي التي تتعرض لأنواع مختلفة من الإشاعات، والذي يتمثل في قيمة ما يصرف للموظف كبدل عدوى وهو من البدلات الوظيفية التي تمنح لمجابهة ظروف ومخاطر الوظيفة.

ضوابط صرف بدل عدوى ووقاية من الأشعة

وأوضحت المالية، في تقرير، عن الدليل الموحد لإجراءات الرقابة المالية للجهات الإدارية، ضوابط صرف بدل عدوى ووقاية من الأشعة، وذلك بعد الرجوع للإجراءات العامة للرقابة التي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

- اعتماد رئيس الجهة أو من يفوضه الاستمارة الصرف.

- وجود ارتباط مالي على النوع المختص بالصرف.

- وجود إقرار من رئيس الجهة الإدارية أو من يفوضه ومدير الموارد البشرية أو وكيله في المكان المخصص لكلمنهم باستمارة الصرف بأن العاملين المدرجة أسماؤهم موجودون حقيقة في خدمة الجهة الإدارية ولهم الحق فيصرف البدل.

ضوابط تحديد قيمة البدل

- مراعاة أن قيمة البدل تحدد وفقًا للضوابط المنظمة لقرارات المنح الواردة بقرارات رئيس الوزراء.

- مراعاة إعمال الضوابط المنظمة الواردة في قرارات منح البدل ويطبق على البدل ما يطبق على الأساسي فيخصم الجزاء واستحقاقه عن أيام عمل فعلية.

- مراعاة استمرار صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخالف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بالقانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة.

- يصرف بدل عدوى للصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بقيمة 360 جنيه سنويًا وحد أقصي 40 %من بداية الربط المقرر للدرجة.

- بدل عدوى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان بقيمة 360جنيه سنويًا وحد أقصي 40 % من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.

- بدل عدوى للأطباء البيطريين بقيمة 360 جنيه سنويًا وحد أقصى 40%من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.

- بدل عدوى للممرضات ووظائف العالج الطبيعي بقيمة 360 جنيها سنويًا وحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.

- بدل العدوى للوظائف الأخرى للعاملين بوزارة الصحة، بقرار رئيس مجلس الوزراء بقيمة 180 جنيها سنويًا للدرجة الثالثة وما يعلوها، و120 جنيها سنويًا للدرجة الرابعة، و96 جنيها سنويًا لأقل من الدرجة الرابعة من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.