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مراكز الشباب في القليوبية تزرع 250 شجرة جديدة للحفاظ على البيئة

كتب:

حسن صالح
03:05 م | الثلاثاء 17 يناير 2023
مبادرة تشجير مراكز شباب القليوبية

مبادرة تشجير مراكز شباب القليوبية

شارك اليوم، مراكز شباب البرادعة وبهادة التابع لإدارة شباب القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، في مبادرة للتشجير، إذ جرى زراعة 250 شجرة، في إطار الاهتمام بقضية الحفاظ على البيئة والتوعية بالتغيرات المناخية، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر.

أهمية نشر الوعي بين الشباب

وأشار الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى أهمية نشر الوعي لدى النشء والشباب بتلك القضايا السياسية والاجتماعية، وضرورة التعريف بأهمية ما تجنيه مصر من استضافة مثل هذه الأحداث والفعاليات المهمة، وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. 

وأوضح وكيل شباب القليوبية أن المبادرة تساهم في نشر الوعي لدى الشباب، والارتقاء بالبيئة لدعم التحول الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية، وتأتي المرحلة العملية بالوجود على أرض الواقع وتوسيع الرقعة الخضراء بمراكز الشباب، لتصبح رئة القرى أو المدينة.

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