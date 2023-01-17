«تعليم القاهرة»: لا شكاوى من امتحانات الصف الثاني الثانوي اليوم

تفقد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول، «نصف العام»، للصف الثاني الثانوي العام، بمدرسة إسماعيل القباني الثانوية ب-التابعة لإدارة الوايلي التعليمية، حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بحضور وفاء رضا مدير عام الإدارة محمد الشابوري وكيل الإدارة.

استلام ورقة المفاهيم

وتحاور «موسى»، مع الطلاب، حول مستوى الامتحان ووجود أي مشاكل أو معوقات أثناء الدخول على المنصة، وأكد جميع الطلاب، على سهولة ويسر الامتحانات وتمكنهم جميعاً من الدخول على المنصة، كذلك استلام ورقة المفاهيم.

وقدم مدير المديرية، النصيحة، للطلاب بالتريث وعدم التسرع في الإجابات والتأكد من التسجيل قبل الخروج، وأوصى بتوفير كافة سبل الراحة والهدوء داخل اللجان.

مسؤولو التطوير التكنولوجي خلية نحل بجميع المدارس

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إلى أن مسؤولي التطوير التكنولوجي، خلية نحل تعمل بجميع لجان المدارس الثانوية بالقاهرة، لتذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب أثناء دخولهم على المنصة أو في حالة حدوث أي مشكلة بسيطة.

كما تابع امتحان الخدمات وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية وسهولة ويسر الامتحانات، مؤكدا أن المتقدمين لامتحانات اليوم، 183 طالبا، وجميعهم تمكنوا من الدخول على المنصة بسهولة ويسر، كما أدى 155 طالب خدمات لأداء الامتحان الورقي.