وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع سفير اليابان تعزيز فرص التعاون الاقتصادي

استقبل المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة، السفير أوكا هيروشي سفير اليابان لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

شهد اللقاء استعراض فرص ومجالات التعاون الممكنة بين شركات وزارة قطاع الأعمال العام والشركات اليابانية، وذلك في العديد من القطاعات والأنشطة الصناعية والاستثمارية.

وأكد الوزير، أن العلاقات الوثيقة المثمرة التي تربط بين مصر واليابان لها انعكاساتها الإيجابية في شتى مجالات العمل الاقتصادي، مشيرًا إلى اهتمام مصر وحرصها على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من القطاعات خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية.

الشراكة الاقتصادية القوية القائمة بين مصر واليابان

ورحب «عصمت» بالتعاون مع المستثمرين اليابانيين، خاصة في ضوء الشراكة الاقتصادية القوية القائمة بين مصر واليابان، والتي تتجسد في عدة مشروعات تنفذها الدولة المصرية.

عرض وزير قطاع الأعمال العام، العديد من الفرص الاستثمارية والمشروعات الجارية والمستقبلية بالشركات التابعة للوزارة، مشيرًا إلى الإجراءات والتسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تتيحها الدولة المصرية للمستثمرين الأجانب، والانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي بأشكال وصور متعددة.

من جانبه، قدم أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، خالص التهنئة للمهندس محمود عصمت على توليه حقيبة وزارة قطاع الأعمال العام متمنيا لها دوام النجاح والتوفيق، مؤكدا على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وحرصه على تشجيع مزيد من المستثمرين اليابانيين على ضخ استثمارات جديدة بمصر.