تعذر وصول المتهمين بقتل «صيدلي حلوان» لمقر محاكمتهم

تعذر المتهمين الـ7 بقتل ولاء زايد «صيدلي حلوان»، عن حضور جلسة محاكمتهم في مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بتهمة استعراضهم القوة ضده والتلويح بالعنف ما أدى إلى وفاته، بعد سقوطه من شرفة شقته أمام نجله.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس الخولي ومصطفى حسن أبو قورة.

سماع شهادة الطبيبة الشرعية في القضية

وخلال الجلسة الماضية، استمعت هيئة المحكمة إلى عدد من الشهود في القضية، وكان من بينهم الطبيبة الشرعية في قضية المجني عليه ولاء زايد صيدلي حلوان والتي قالت في شهادتها إنَّها لا تستطيع الجزم اليقيني في تحديد نوع سقوط الضحية وهل هو انتحار أم قتل، كما أن الصفة التشريحية أيضًا لا يمكنها تحديد ذلك.

التلويح بالعنف ضد المجني عليه

وجاء في أوراق القضية رقم 21739 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة حلوان، والمقيدة برقم 48 لسنة 2022، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين قيامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليه ولاء زايد «صيدلي حلوان»، مما أدى إلى سقوطه من شرفة منزله بمنطقة حلوان ووفاته، وذلك على النحو المبين بالأوراق.