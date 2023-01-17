غلق 58 منشأة وضبط 3843 حالة إشغال متنوعة في الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، ضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتصدي لأي مخالفات، وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بقواعد التشغيل، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

ونفذت أحياء الإسكندرية، بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية، حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.

تحرير محاضر متنوعة

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، اليوم، أسفرت حملات الإسكندرية عن غلق 58 منشأة، والتحفظ على 3843 حالة إشغال متنوع، إضافة إلى تحرير 1285 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات، وفرض غرامات فورية تقدر بـ244 ألف جنيه على المحال غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية وذلك خلال أسبوع.

استمرار الحملات في محافظة الإسكندرية

وأكد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء والجهات المعنية.