تدريب الأطباء وحصر الأسر لإطلاق مبادرة خدمات الرعاية الأولية بالشرقية

اتخذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، العديد من الخطوات، تمهيدا لانطلاق مبادرة خدمات الرعاية الأولية بالوحدات والمراكز الطبية.

وذكر الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة «خدمات الرعاية الأولية بالوحدات والمراكز الطبية» تأتي ضمن أولويات خطة وزارة الصحة والسكان، لتحسين جودة الخدمات الصحية، متضمنة إطلاق مبادرات صحية جديدة متنوعة، والتوسع في تقديم خدمات الرعاية الأولية، والعمل على محور التحول الرقمي في الخدمات المقدمة وقواعد البيانات الصحية التي يتم العمل بها.

تطوير البنية التحتية

ولفت وكيل الوزارة إلى أن تطوير وحدات الرعاية الأساسية يستلزم تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت، وتجهيزها على أعلى مستوى، إلى جانب بناء القدرات البشرية للعمل داخل هذه الوحدات، مع تنسيق جدول ساعات العمل، وذلك سعياً لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة للمواطنين على مستوى مراكز المحافظة.

ويبدأ تطبيق رؤية وزارة الصحة ببناء قاعدة بيانات حديثة ضمن نظام طب الأسرة، لتوفير بيانات عن حصر وترقيم الأسر والمنازل مما يساهم في إنشاء نظام دقيق للملفات الطبية للمواطنين، ومن هنا انتشرت فرق من العاملين بجميع الإدارات الصحية بمحافظة الشرقية للعمل على حصر وترقيم المنازل، وتدوين البيانات بسجلات الحصر.

تدريب الأطباء

وفي إطار رفع كفاءة الكوادر الطبية، نظمت الإدارة العامة للشئون الوقائية بالمديرية دورات تدريبية لأطباء الوحدات الصحية على مستوى المحافظة، وذلك لتدريبهم على الأعمال الإدارية فيما يخص الترصد والتطعيمات وملفات طب الأسرة وصحة البيئة وغيرها من الموضوعات الأساسية، ويستهدف التدريب 685 طبيبا، مقسمين إلى مجموعات، تضم كل 25 طبيبا، بمعدل ثلاثة أيام أسبوعيا.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن تنفيذ هذه المبادرة سيتم على عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى من خلال 19 منشأة صحية ما بين وحدات صحية ومراكز طبية يتم تطويرها ودخولها الخدمة، تتمثل في وحدة صحية بكل مركز من مراكز المحافظة، لتقدم الخدمات الصحية على مدار 24 ساعة مقسمة إلى 3 فترات، صاحية ومسائية، وليلية.