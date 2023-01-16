«الصحة»: تطوير 5 آلاف وحدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم مراكز الرعاية الأولية

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن تولى مقاليد الحكم، قرر أن تكون الصحة والتعليم على رأس الأولويات، وأن تضطلع الدولة المصرية بدورها في هذا الإطار.

لماذا انهارت الكثير من الأنظمة الصحية القوية؟

وأضاف «عبدالغفار»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «أن المنظومة الصحية في العالم، والدول المتقدمة قائمة على تقديم الخدمة وفق مستويات، وواحدة من ضمن التساؤلات في ظل أزمة كورونا، لماذا انهارت الكثير من الأنظمة الصحية القوية؟ ما حدث أنها انهارت بسبب اضطرارها إلى تغيير نمط وأسلوب عملها، حيث زاد الإقبال على المستشفيات، وأصبحت المستشفى تتحمل أعباءً لم تكن مصممة من أجلها».

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «ومن هنا كانت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة الأمور إلى نصابها وتدخل الدولة بشكل واضح في تحسين الصحة العامة للمصريين من خلال تحويل مراكز صحة الأسرة والوحدات الصحية إلى أماكن تقديم خدمة صحية حقيقية».

تطوير 5426 وحدة ومركز صحي

وواصل: «نبدأ بـ251 وحدة صحية على مستوى الجمهورية في 21 محافظة، لأن هناك 6 محافظات أخرى دخل فيها التأمين الصحي الشامل، وتنتهي المرحلة الأولى في يونيو المقبل، وتنتهي المرحلة الثانية في يوليو 2024، وستشهد المبادرة الرئاسية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية تطوير 5426 وحدة ومركز صحي».