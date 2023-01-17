إمداد أوكرانيا بالأسلحة أول اختبار حقيقي لوزير الدفاع الألماني الجديد

عُيّنَ بوريس بيستوريوس، وزير داخلية ولاية ساكسونيا السفلى، وزيرًا للدفاع بألمانيا، خلفًا لكريستين لامبرخت، التي استقالت مؤخرًا، على خلفية تعرض حكومتها لضغوط متزايدة للسماح للحلفاء بإرسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا، وهو الملف الذي يُمثل أول اختبار حقيقي له.

بيستوريوس يتمتع بثقل سياسي كبير

وقال عربي مرزوق، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من برلين، إن تعيين بيستوريوس كان بمثابة مفاجأة للأوساط السياسية داخل ألمانيا، خاصة وأنه لم يكن ضمن الأسماء المطروحة لتولي هذا المنصب، مشيرًا إلى أن بيستوريوس يتمتع بثقل سياسي كبير، استمده من التواجد في منصبه بولاية ساكسونيا السفلى.

الاختبار الأول لوزير الدفاع الألماني الجديد

وأضاف أن الاختبار الأول لوزير الدفاع الألماني الجديد سيكون عند استضافته نظيره الأمريكي لويد أوستن، خلال اليومين المقبلين، مؤكدًا أن هذا اللقاء سيكشف عن توجهات بيسوريوس إزاء الأزمة الروسية الأوكرانية وإمداد كييف بالأسلحة.

وأشار المراسل، إلى أن بعض الأشخاص الذين رُشحوا لتولي المنصب أظهروا عدم اهتمام بالأمر، مرجعًا ذلك إلى الضغوط التي تواجهها الحكومة الألمانية، من أجل السماح بإرسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا.