روسيا تعلن انخفاض إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بنسبة 8%

أعلنت شركة «غازبروم»، عملاق الطاقة الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها ستشحن 32.6 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، بانخفاض نحو 8% عن الأيام السابقة، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

روسيا شحنت 40 مليون متر مكعب من الغاز نهاية 2022

وشحنت الشركة، الخاضعة لسيطرة الكرملين، ما بين 35.4 مليون و35.5 مليون متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا خلال الأيام العشرة الماضية، وجاء ذلك بعدما شحنت أكثر من 40 مليون متر مكعب يوميا في نهاية العام الماضي والأيام الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وفي هذا الصدد، قال مصدر مطلع على البيانات، إن خفض الشحنات ربما يعكس ارتفاعا قياسيا في درجات حرارة الشتاء في معظم أنحاء أوروبا خلال بداية العام، في حين تراجعت صادرات روسيا من الغاز إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب في 2022 إلى أدنى مستوى عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، فضلا عن انخفاض الامدادات بسبب الأزمة الأوكرانية، والانفجار الذي دمر خط أنابيب رئيسيا.

وكانت روسيا تلبي احتياجات أوروبا من الغاز بحوالي 40%، معظمها عبر خطوط أنابيب، ويصل الغاز إلى النمسا وإيطاليا وسلوفاكيا ودول أخرى في شرق أوروبا من خلال أوكرانيا.

تراجع حاد لصادرات الغاز الروسي

ومن ناحية أخرى، تراجعت صادرات شركة «غازبروم» الروسية من الغاز إلى خارج الدول السوفيتية السابقة بنسبة 45.5% في 2022، وفقا لبيانات رسمية، فيما قال أليكسي ميلر، رئيس الشركة، في بيان، إن المجموعة صدرت 100.9 مليار متر مكعب من الغاز في 2022 إلى دول «أجنبية بعيدة»، وهو مصطلح لا يشمل الجمهوريات السوفيتية السابقة، وفي عام 2021، صدرت الشركة 185.1 مليار متر مكعب من الغاز إلى هذه الدول.

وكانت روسيا المصدر الأول للغاز في العالم في 2021، وأكبر مزود للغاز للاتحاد الأوروبي، لكن واردات الاتحاد انخفضت إلى حد كبير، لتصل إلى أقل من 10% من إجمالي كمية الغاز المستورد، وفقا لبروكسل.

وفي ظل الأزمة بين موسكو والغرب، توسعت الدول الأوروبية في استيراد الغاز المسال، وذلك في إطار محاولاتها لإيجاد بديل للغاز الروسي، إضافة إلى عقد اتفاقيات طويلة الأجل مع دول مثل الولايات المتحدة، وقطر، والجزائر، من أجل تلبية احتياجاتها الكبيرة من الغاز الطبيعي.