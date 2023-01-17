أستاذ اقتصاد: الأزمة الروسية الأوكرانية تفاقم معاناة أوروبا من نقص الطاقة

قال الدكتور عبداللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات، إنّ ثغرة أزمة الطاقة التي تعاني منها أوروبا لن يكون لها حلا على المدى القصير، موضحا أنّ الاتحاد الأوروبي يدّعي بأنّه يسير في اتجاه الطاقة النظيفة والاعتماد على الطاقة الشمسية، وكلما زاد الضغط ارتفعت أسعار الطاقة، وبالتالي زادت تكاليف الطاقة على ميزانيات الدول وخزائنها، كما أكد أنّ الأزمة الروسية الأوكرانية زادت الطين بلّة في أوروبا.

المستفيدون من استمرار أزمة الطاقة

وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه كلما طال عمر الأزمة سيكون هناك مستفيدين، مثلما حدث في جائحة كورونا، لافتا إلى أهمية اتخاذ قرارات لتجاوز الأزمة لأن هناك مجموعات مستفيدة من استمرار أزمة الطاقة.

وتابع أنّ الطاقة هي التحول الرئيسي الذي يؤثر على العمليات الإنتاجية، مشيرًا إلى أهمية استقلال اقتصاديات الدول عن نظيرتها الغربية، إلى جانب منافستها في الأسواق الغربية.

دعم الإنتاج المحلي

وأشار أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات، إلى أنّه يجب على السياسة النقدية والمالية والاقتصادية أن تخطط لعمل تحالفات إقليمية واتحادات اقتصادية من خلال المؤسسات الوطنية والإقليمية علاوة على دعم الإنتاج المحلي، موضحا ضرورة استقلال مصر في ملف الغذاء الحيواني كونها دولة زراعية في الأساس، متسائلًا: «لماذا تستورد الغذاء الحيواني والأسمدة من روسيا أو أوكرانيا؟ ولماذا ترتبط بهذه الدول؟».