إعدام سائق قتل شخصا بطلقات نارية لخلافات بينهما في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا لـ«ش. ف. ا»، 36 سنة، لاتهامه بقتل المجنى عليه «ا. ا» بدائرة قسم جرجا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام.

طلقات نارية

وتعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة قسم جرجا، عندما تلقى مدير أمن سوهاج إخطارا من رئيس مباحث قسم جرجا، يفيد مقتل المجني عليه إثر إصابته بطلقات نارية، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات، أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات قديمة بينهما، فقام بإطلاق النار عليه من بندقية آلية حتى سقط على الأرض غارقا في دمائه، ولقي مصرعه في الحال.

اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها السابق.