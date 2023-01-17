ما هو برامون الغطاس 2023؟.. ثالث الأعياد السيدية بالعام

تحتفل الكنيسة القبطية المصرية، بعيد الغطاس المجيد يوم 19 يناير الجاري، وهو ثالث الأعياد السيدية في العام الميلاد المجيد، ويصوم المسيحيون الأرثوذكس قبل عيد الغطاس ويكون صيام من الدرجة الأولى.

ثلاثيات عيد الغطاس

ونشر المركز الإعلامي للكنيسة، منشورا عبر صفحته على الـ«فيس بوك»، ثلاثيات الغطاس للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث ذكر الآتي:

في البداية كشف المركز، أسماء العيد وهي: «الغطاس، الأنوار، الثيؤفانيا»، وألقاب يوحنا المعمداني الذي قام بتعميد السيد المسيح وهي: «السابق، الصابغ، الشهيد»، زيوت المعمودية وهي 3 أنواع: «الزيت العادي الساذج، زيت الغاليلاون الفرح ، الزيت الميرون الطيب».

برامون عيد الغطاس

و«برامون»، هي كلمة يونانية، وتطلق على الطقوس التي تتبعها الكنيسة قبل الاحتفال بالأعياد السيدية، ويكون الاحتفال بالصيام من الدرجة الأولي «بدون تناول السمك».

ويبدأ صوم برامون الغطاس لهذا العام يوم الأربعاء 18 يناير، ويكون انقطاعي، حيث تستعد الكنيسة برفع البخور مساء اليوم، استعدادًا للاحتفال بعيد العظاس أو تذكار يوم معمودية المسيح في نهر الأردن الذي يكون يوم الخميس 19 يناير.

أطعمة عيد الغطاس

ولأن عيد الغطاس يرتبط بتعميد السيد المسيح، فأن الأطعمة المفضلة للأقباط في تلك الفترة هي الغنية بالماء، فتكون أشهر الأطعمة المعروفة هي القلقاس، البرتقال، وقصب السكر.

وتقوم كثير من الأسر المسيحية، بتفريغ البرتقال من الداخل، وتشكيل القشرة الخارجية لصناعة فانوس.

احتفالات برامون الغطاس

ووفق الطقوس الكنسيه، فأن قداس برامون الغطاس، يبدأ ليلة العيد، حيث تقيم الكنائس قداس باكر والقداس الإلهي مساء اليوم، ينتهي بعد 12 منتصف الليل، حيث يفطر المسيحيون، ويستمر الاحتفال بعيد الغطاس لمدة 3 أيام، حيث ترفع البلوغ وتبدأ القداسات الصباحية.