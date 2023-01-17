الحكم بإعدام متهم بقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبي في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بإجماع الآراء، بالإعدام شنقا للمتهم «ا.ش.ا» 24 سنة عامل، شنقاً، بعد اتهامه بقتل الطفلة المجنى عليها «ن.ع.ع» 5 سنوات، وسرقة قرطها الذهبي بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزيني بأمانة سر صلاح تمام.

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من رئيس مباحث مركز جرجا، بلاغا بالعثور على جثة الطفلة ملقاة وسط التبن غارقة في دمائها وبها آثار طعنات فى الجسد.

المتهم استدرج الطفلة وطعنها بالسكين

وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن المتهم استدرج الطفلة إلى أحد الأماكن النائية وقام بطعنها بالسكين عدة طعنات بالبطن والصدر، وعندما تأكد من وفاتها استولى على حلقها الذهبى، وألقى الجثة وسط التبن فى أحد الأماكن وفر هاربا، وتمكن رجال الشرطة من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، والتى أصدرت قرارها السابق.