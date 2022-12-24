اليوم.. الحكم على حسن شاكوش بتهمة الغناء بدون ترخيص

تنطق محكمة جنح النزهة المنعقدة في العباسية، بعد قليل، بالحكم على مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، وذلك لاتهامه بالغناء دون ترخيص في كافيه بمنطقة مصر الجديدة.

حفلة حسن شاكوش في مصر الجديدة

وكان قد تمّ الإعلان عن حفلة تجمع بين مؤدي المهرجانات حسن شاكوش والمطربة جوهرة في أحد الملاهي الليلة في منطقة مصر الجديدة، وتحرر عن ذلك جنحة مباشرة لعدم حمل شاكوش لأي تراخيص أو مصنف فني للغناء.

وخلال الجلسة الماضية، حجزت محكمة جنح النزهة، نظر القضية للحكم، اليوم السبت، 24 ديسمبر.

تهمة سابقة

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد برأت في وقت سابق، مؤدي المهرجانات حسن شاكوش في الدعوى التي يواجه فيها تهمة الإساءة للإعلامية ريهام سعيد عبر حسابه الشخصي على فيس بوك.

وتقدم دفاع الإعلامية ريهام سعيد، بدفوعه ضد مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، قيامه ببثّ فيديو مباشر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، وكان ظاهرًا فيه وهو يهاجم الأولى بعبارات تحمل معنى يخدش حياء المدعية وينتهك خصوصيتها، ما دفعها لإقامة دعوى ضده أمام المحكمة المختصة.