حسن شاكوش ينشر فيديو من حفلته بقطر: «من أجمل الحفلات»

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش، فيديو من حفلته في قطر، على هامش كأس العالم لكرة القدم المقام بدولة قطر لصالح الجاليات العربية، مشيرا إلى أنها من أجمل الحفلات.

حسن شاكوش يعلق على حفلته بالامس

ونشر حسن شاكوش الفيديو عبر صحفته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليه، قائلا: «من اجمل حفلات العمر شكرا لكل الجمهور العربي الجميل»، بينما حرص الفنان محمد شاهين على التعليق، قائلا: «ربنا يكرمك ويوفقك ياحسن تستاهل كل خير علشان قلبك الطيب».

وقدم حسن شاكوش، بالأمس خلال الحفل، عدد كبير من أغنياته المميزة، من بينها، «بنت الجيران، وعود البطل، حنيلي، حبيبتي افتحي شباكك انا جيت»، وكان قد وصل إلى الدوحة القطرية منذ أيام، من أجل الإعداد للحفل الكبير الذي يُعد أول مطرب مصري يشدو في حفل رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

حسن شاكوش يهنئ المنتخب المغربي

وحرص حسن شاكوش، منذ أيام علي تقديم التنهئة للمنتخب المغربي، فور صعودة لنصف نهائي بطولة كاس العالم، بعد تفوقه علي المنتخب البرتغالي بالضربات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، حيث نشر صورة للمنتخب وعلق عليها: «مبروووك المملكه المغربيه الشقيقة.. مبروووك للأسود إنجاز تاريخي يا أبطال».