انطلاق مؤتمر جامعة طيبة الأول لشباب التكنولوجيين 15 مارس

تنظم جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، المؤتمر الأول لشباب التكنولوجيين «TTUCYT»، والذي يُمثل فرصة للتواصل بين أصحاب الأفكار المُبتكرة من شباب التكنولوجيين، مع نُخبة من أساتذة الجامعات، وكذلك الشركات والمصانع ممن لديهم اهتمامات في مجال التقدم التكنولوجي، لدعم عملية الإبداع والابتكار، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 16 مارس المقبل.

تقديم أفكار إبداعية

وأوضح الدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن المؤتمر يهدف إلى تقديم أفكار إبداعية لمشروعات بحثية تطبيقية يمكن أن يتم احتضانها ودعمها من قبل الجامعة، لتصبح منتجًا أو خدمة يمكن تسويقها محليًا أو إقليميًا، كما يستهدف المؤتمر أن يصبح مركزًا للإلهام والابتكار والأفكار الجديدة بين شباب التكنولوجيين والطلاب في الجامعات التكنولوجية من خلال روح المشاركة في حل مشكلات المجتمع، وتشجيع المُبدعين على تحويل الأفكار المُبتكرة والاختراعات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.

وأشار الدكتور حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ورئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر سيتبنى الأفكار المُتميزة من خلال إقامة حلقة وصل بين الطلاب ذوي الأفكار المُتميزة، وكوادر الجامعات المصرية والشركات والمصانع، وذلك بتوفير المساعدة العلمية والموارد اللازمة لدعم الأفكار الجديدة المُبتكرة لشباب التكنولوجيين، وعقد محاضرات وندوات قيمة من خبراء الصناعة من الداخل والخارج.

جوائز مالية وشهادات تقدير

ومن المقرر أن تُقدم الجامعة جوائز مالية وشهادات تقدير للمشروعات الجيدة، بالإضافة إلى أن الجامعة ستقوم بتسويق المشروعات القابلة للتنفيذ، كما سيُقام على هامش المؤتمر برنامج ترفيهي لزيارة المعالم السياحية بمدينة الأقصر.

كما سيتم تحكيم جميع المشروعات من قبل نُخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وبعد الانتهاء من التحكيم سيتم نشر الأبحاث المقبولة في كتاب أبحاث المؤتمر.

وتقرر فتح باب تقديم بالمشروعات بداية من الآن وحتى موعد غايته 15 فبراير 2023، على أن يتم إعلان المشروعات المقبولة والمرفوضة في موعد غايته 28 من الشهر ذاته.

يذكر أن اللجنة المنظمة للمؤتمر تتكون من الدكتور محمد عبدالفتاح، سكرتير عام المؤتمر، والدكتورة سارة عبدالناجي، مقرر عام المؤتمر، وسيتم إتاحة المشاركة أمام جميع طلاب جامعة طيبة التكنولوجية.