انهيار شرفة عقار بالإسكندرية دون خسائر بشرية

شهدت منطقة الحضرة القبلية شرق الإسكندرية، انهيار أجزاء من شرفة عقار قديم في شارع عبد الرحمن فهمي بجوار نقطة الحضرة دون إصابات، وأسفر الحادث عن تلفيات في سيارة أسفل العقار.

تلقت غرفة عمليات حي شرق بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من عقار شرق الإسكندرية في شارع عبد الرحمن فهمي، وانتقل مسئولو الحي وقوات الشرطة رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تفاصيل انهيار عقار جزئيا في الإسكندرية

وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه، بناء قديم ومأهول بالسكان، مكون من طابق واحد ودور أرضي، وانهارت أجزاء من شرفة الطابق الأول علوي، وذلك ضمن تبعيات نوة الفيضة الكبرى بالإسكندرية، ما تسبب في تحطم جزء من سيارة تصادف وجودها أسفل العقار.

تحطم سيارة في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

وعلى الفور نقل مالك السيارة سيارته من أسفل العقار دون حدوث إصابات أو تلفيات كبرى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.