القبض على شخص غسل 55 مليون جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بشراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء سيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 55 مليون جنيه تقريبا.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.