ضبط عامل بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بمصر القديمة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصرالقديمة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص"عامل بمحل" -كائن بدائرة القسم) بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، متخذاً من المحل عمله مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته (آخر – يحمل جنسية إحدى الدول – مقيم بدائرة القسم)وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية – أجنبية").

وبمواجهة المتهم الأول أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبمواجهة الثانى أقر بحضوره للمحل عمل الأول بقصد إستبدال المبلغ المالى المضبوط بحوزته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.