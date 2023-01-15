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ضبط شخصين بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمرج

كتب:

محمد بركات ومنتصر سليمان
12:47 م | الأحد 15 يناير 2023
حبس _ صورة أرشيفية

حبس _ صورة أرشيفية

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ونجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمان إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومنتصر سليمان