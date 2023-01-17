وكيل «تعليم كفر الشيخ»: لم نرصد مخالفات في أعمال امتحانات اليوم

تابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل الثاني الثانوي والرابع والخامس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث اطمأن على حُسن سير الامتحانات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مؤكداً عدم تلقي الغرفة أى شكاوى أو مخالفات.

امتحانات صفوف النقل

وأدى 24 ألفا و419 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي امتحانات مادتي الكيمياء والرياضيات التطبيقية للشعبة العلمية، ومادتي الجغرافيا والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، كما أدى 81 ألفا و47 طالباً وطالبة في الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وأدى 74 ألفا و313 طالباً وطالبة في الصف الخامس الابتدائي مادة اللغة الإنجليزية، و71 ألفا و687 طالباً وطالبة بالصف الأول الإعدادي أدوا امتحان مادتي العلوم والهندسة، كما أدى 63 ألفا 740 طالباً وطالبة بالصف الثاني الإعدادي امتحان مادتي الجبر والإحصاء والدراسات الاجتماعية.

إعلان نتيجة التظلمات في الشهادة الإعدادية

وعلى جانب آخر، أعلنت الإدارات التعليمية بمحافظة كفر الشيخ نتيجة التظلمات للمراقبين والملاحظين في الشهادة الإعدادية، والخاصة بأعمال الانتدابات بين الإدارات التعليمية، لتقريب المسافات للمراقبين والملاحظين، لتخفيف الأعباء عنهم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف ومتابعة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ةذلك استجابة للشكاوى التي تلقاها المحافظ، لتضرر المراقبين والملاحظين من أعمال الانتدابات.

تشكيل لجان من الإدارات التعليمية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن انتداب المراقبين والملاحظين بين الإدارات التعليمية للمشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، جاء بناءً على تعليمات وزارة التربية والتعليم، وأنه تم تشكيل لجان من الإدارات التعليمية ومن شئون الطلاب بالمديرية، ومن قسم التعليم الإعدادي لاستقبال التظلمات بإدارة شئون الطلاب بمديرية التربية والتعليم، وتم الإعلان عن نتيجة التظلمات بالإدارات التعليمية.