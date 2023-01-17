بذكرى رحيلها.. فاتن حمامة في لقاء تليفزيوني: عروسة أخويا سبب تسميتي بهذا الاسم

تمر اليوم الثلاثاء، الموافق 17 يناير، ذكرى رحيل الفنانة فاتن حمامة، التي رحلت عن عالمنا في عام 2015، إذ تركت حبا كبيرا بداخل قلوب جمهورها من خلال الأعمال الفنية الكبيرة التي قدمتها.

سبب تسميتها فاتن

وفي ذكرى رحيل فاتن حمامة كشفت الفنانة في أحد اللقاءات التليفزيونية قبل وفاتها، السر وراء تسميتها باسمها، قائلة: «كان ليا أخ أكبر مني على طول عنده عروسة صغيرة، وكان مسميها فاتن، فماما قالت لو جاتني بنت المرادي هسميها فاتن وقد كان».

فاتن حمامة تتحدث عن بداياتها

وتحدثت الفنانة فاتن حمامة عن بدايتها مع مجال التمثيل، موضحة أنها في سن السادسة كان هناك مسابقة وبالفعل شاركت فيها، وصعدت على المسرح لالتقاط صورة، وارتدت زي ممرضة، وأخبروها أنها أمامها مريض فتأثرت للغاية، وجرى التقاط حينها صورة رائعة، رأها المخرج محمد كريم في المجلة التي نشرت فيها، وقرر ضمها إلى فيلم يوم سعيد.