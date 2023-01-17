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6 أسرار عن شخصية فاتن حمامة.. عصبية جدا في تصوير الأفلام

كتب:

محمد عزالدين
04:32 ص | الثلاثاء 17 يناير 2023
فاتن حمامة

فاتن حمامة

تحل اليوم ذكرى وفاة سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة، حيث رحلت عن عالمنا في 17 يناير عام 2015 إثر أزمة صحية مفاجئة، تاركة إرثا فنيا تجاوز 100 عمل متنوع قدمتها على مدار 7 عقود، إذ بدأت مسيرتها الفنية وهي طفلة صغيرة بدور في فيلم «يوم سعيد»، مع موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة فاتن حمامة.

1-  والدي ووالدتي كانا متحضرين للغاية عن زمنهما وكانا يحبان السينما.

2-  أول يومين في أي فيلم أكون عصبية لدرجة لا تحتمل، لكي أتقمص الدور الذي أؤديه، لذلك أطلب من المخرج بدء التصوير بالمشاهد البسيطة.

3-  كانت خائفة خلال تصوير فيلم «دعاء الكروان»، وجرى الاستعانة بالبدو الرحالة في قرى الفيوم لتعلم اللهجة الصحيحة.

4-  قصة «حبيبتي» من أجمل القصص التي قرأتها، ولكن لم ينجح الفيلم الذي تناول هذه القصة.

5-  أثق في كل ما يكتبه الكاتب أسامة أنور عكاشة، وفي تفكيره.

6-  أجمل مشهد شوفته في حياتي في مسلسل ما جمع بين سليم البدري وعلي البدري في «ليالي الحلمية»، عندما طرد أباه من الشركة، الحوار كان بديعا للغاية.   

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بقلم محمد عزالدين