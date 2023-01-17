في ذكرى وفاتها.. «دستور يا سيدة» قصة رفضت فاتن حمامة تقديمها

منذ طلتها الأولى على الشاشة وهي طفلة لم تتجاوز الـ 8 سنوات دخلت قلوب الجمهور، صاحبة موهبة استثنائية نضجت على نار هادئة حتى أطلت على المشاهدين كممثلة محترفة متمكنة من أدواتها وتستحق بجدارة لقب «سيدة الشاشة العربية»، وبالرغم من مرور 8 سنوات على رحيل الفنانة الكبيرة فاتن حمامة إلا أنها ما زالت حية تنبض داخل أعمالها الباقية بقاء السينما المصرية.

كانت فاتن حمامة صاحبة رصيد سينمائي كبير تجاوز الـ 100 عمل، وتعاونت خلالهم مع مجموعة مختلفة من المخرجين، ومن أبرز تجاربها مع المخرج داود عبد السيد في فيلم «أرض الأحلام»، إنتاج عام 1993، والذي يعتبر آخر الأعمال السينمائية التي قدمتها في مسيرتها، وكشف «عبد السيد» في تصريحات لـ«الوطن» كواليس التعاون مع سيدة الشاشة العربية.

وقال عبدالسيد إنه عرض على فاتن حمامة في البداية تقديم فيلم مأخوذ عن قصة «دستور يا سيدة» للكاتب يوسف إدريس، والتي تدور أحداثها حول سيدة خمسينية تعاني من الوحدة بعد انشغال أبنائها عنها، وتحاول ملء وقتها بزيارات للسيدة زينب وخلال تلك الزيارات تتعرف على شاب وتبدأ بنهما علاقة، ولكنها رفضت تقديمها وفقا للمخرج الكبير.

وأوضح: كان أول ما عرضته عليها قصة «دستور يا سيدة» للكاتب العبقرى يوسف إدريس، ورفضتها رغم أنها قد تكون أهم بكثير من «أرض الأحلام»، إلا أنها خافت بالطبع من التجربة، وأرى الآن عرضى ذلك سذاجة.

داود عبد السيد: فاتن حمامة لم تكن سعيدة بـ «أرض الأحلام»

وفي حوار سابق مع الإعلامية لميس الحديدي، قال داود عبد السيد إنه يعلم أن فاتن حمامة لم تعجب بالفيلم، ولم تخرج سعيدة من تلك التجربة على حد تعبيره، قائلا: «الشغل معاها مكنش صعب خالص، بس المشكلة إنها من سينما وأنا سينما تانية مختلفة تمامًا، هي سينما النجمة اللي بيتوقف عليها وبتحب تختار وتوافق على كل حاجة وكل شخص في العمل بنفسها وأنا سينما المخرج».