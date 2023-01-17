تردد قناة أون تايم سبورت 2023.. شاهد مباريات المنتخب بمونديال اليد

تردد قناة أون تايم سبورت 2023، من أبرز الترددات التي يسعى الكثيرون لمعرفتها من أجل تحديث القنوات خاصة مع انطلاق العديد من المباريات بالبطولات المهمة مثل الكأس والدوري، وكأس العالم لكرة اليد التي يشارك فيها المنتخب المصري.

وأعلنت شبكة قنوات «أون تايم سبورت» في بيان رسمي لها، إذاعة مباريات المنتخب الوطني لكرة اليد، بعد نجاحها في الحصول على الحقوق الحصرية لإذاعة بعض المباريات.

تردد قناة أون تايم سبورت 2023

وفي السطور التالية، نعرض تردد قناة أون تايم سبورت 2023:

التردد: 11681

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

أو يمكن متابعة القناة على نايل سات من خلال تردد 10853/ أفقي، 27500.

كما تنقل عدة قنوات عربية وأوروبية، الجولات المختلفة ضمن بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ28، وهي كما يلي:

- قناة الرياضة السعودية SSC.

- قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على «يوتيوب».

- قناة huya الصينية.

- قناة sportsbull اليابانية.

- قناة TBC في أفريقيا.

- قناة vrt البلجيكية.

- قناة hrt الكرواتية.

- قناة bein sports الفرنسية.

- قناة ard الألمانية.

- القناة الرياضية المغربية.

إذاعة مباراة مصر وأمريكيا على أون تايم سبورت

ويلتقي منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره الأمريكي في السابعة مساء اليوم، في ثالث جولات بطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا في بولندا والسويد، بعدما حقق الفراعنة الفوز في المباراتين الماضيتين على كل من كرواتيا بنتيجة 31 / 22 والمغرب بنتيجة 30 / 19.