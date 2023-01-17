تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لكأس العالم لكرة اليد 2023

تتجّه أنظار محبي وعشاق كرة اليد، إلى اللقاء المنتظر بين منتخب الفراعنة ونظيره الأمريكي، الذي ينطلق الليلة ضمن منافسات المجموعة السابعة من النسخة الـ28 لكأس العالم لكرة اليد، ويبثّ عبر قناة أون تايم سبورت الناقلة لكأس العالم لكرة اليد 2023.

ويدخل المنتخب الوطني لكرة اليد، لقاء الليلة وبحوزته 4 نقاط، يحتل بها المركز الأول في المجموعة، بعد الفوز على المغرب 30 - 19، وكرواتيا 31 - 22، ويسعى لتحقيق الفوز الثالث على منتخب أمريكا ليؤكد صدارته للمجموعة.

تردد قناه أون تايم سبورت الناقلة لكاس العالم لكرة اليد 2023

هذا ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات «أون تايم سبورت» مباريات المنتخب الوطني لكرة اليد، بعد نجاحها في الحصول على الحقوق الحصرية لإذاعتها داخل مصر على تردد 11681، أفقي، 27500، أو من خلال تردد 10853/ أفقي، 27500.

كما تنقل عدة قنوات عربية وأوروبية، مباريات المنتخب العربية والأوروبية، المشاركة في منافسة كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ28، وهي كما يلي.

- قناة الرياضة السعودية SSC.

- قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على «يوتيوب».

- قناة huya الصينية.

- قناة sportsbull اليابانية.

- قناة TBC في أفريقيا.

- قناة vrt البلجيكية.

- قناة hrt الكرواتية.

- قناة bein sports الفرنسية.

- قناة ard الألمانية.

- القناة الرياضية المغربية.

موعد مباراة منتخب مصر وأمريكا

- مصر ضد أمريكا: في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.