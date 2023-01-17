31 سيدة تقدمن لمسابقة الأم المثالية بالدقهلية.. والشروط تنطبق على 20

عقد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، اليوم، اجتماعا مع اللجنة الفنية المشكلة لاختيار وترشيح الأم المثالية بالدقهلية، والتي تم تشكيلها بقرار منه بمناسبة اقتراب موعد الاحتفال الرسمي بعيد الأم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبدء في اختيار وترشيح الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات لتكريمهن وإبراز قصص كفاحهن مع اقتراب الاحتفال بعيد الأم، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.

اختيار الأم المثالية يتم بكل شفافية

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان، أن اختيار الأم المثالية يتم بكل شفافية وأمانة، وفقاً لشروط وضوابط تم وضعها من قبل اللجنة العليا بوزارة التضامن الاجتماعي.

وقال إن وراء كل أم مثالية قصة كفاح ونجاح مليئة بالتحدي والصعاب التي واجهتها من أجل تربية أبنائها والوصول بهم إلى بر الأمان وتفوقهم في حياتهم الدراسية، وثمنت دور وعمل اللجنة الفنية على جهودها المبذولة في اختيار وترشيح الأم المثالية بكل شفافية ونزاهة وطبقا للمعايير التي وضعتها اللجنة العليا بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تقدم للمديرية 31 من الأمهات لاختيار المثاليات منهن، وانطبقت الشروط على 20 أما، وتم تقسيمهن (12 أما مثالية طبيعية - 2 أم مثالية من ذوي القدرات الخاصة - 3 أمهات مثاليات ممن لديهن أبناء من ذوي القدرات الخاصة - 2 أم مثالية تمكين اقتصادي- 1 أم رائدة ريفية).

اختيار الأم المثالية في الدقهلية

وذكر أن اللجنة انتهت إلى ترشيح 2 من الأمهات الطبيعية، وأم واحدة من ذوي القدرات الخاصة، وأم واحدة ممن لديها أبناء من ذوي القدرات الخاصة، وأم واحدة من أصحاب التمكين الاقتصادي، وأم واحدة من الرائدات الريفيات، تم تصعيدهن جميعاً إلى اللجنة العليا بوزارة التضامن الاجتماعي، وفقا لما سبق الإعلان عنه من وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقدم للمسابقة المركزية للاحتفال بالأم المثالية لعام 2023، وفقا للشروط والمعايير المعلنة، وتم تشكيل اللجنة المحلية بقرار من محافظ الدقهلية.