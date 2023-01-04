غلق باب التقديم لمسابقة الأم المثالية 2023 غدا.. اعرف الشروط

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، غلق باب التقديم لمسابقة الأم المثالية 2023، غدا الخميس الموافق 5 يناير 2023 بجميع مديريات الوزارة بالمحافظات.

ولفتت «التضامن» في تقرير صادر عنها، إلى أن الفئات المُكَّرمة لهذا العام ما يلي:

- الأم المثالية على مستوى المحافظات.

- أم بديلة وأم من ذوي الإعاقة.

- أم من مؤسسات الأطفال «كريمي النسب».

- أم لابن من ذوي الإعاقة تميز في أحد المجالات سواء الرياضية أو الفنية أو العلمية.

- رائدة اجتماعية متميزة.

- أم حاصلة على مشروع للتمكين الاقتصادي.

- أم متطوعة من أجل حياة كريمة، كنموذج مشرف، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

شروط اختيار الأم المثالية

وتتضمن شروط الاختيار الخاصة للفئات ما يلى :

- ألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثني من هذا الشرط المحافظات الحدودية «شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسي مطروح والبحر الأحمر وأسوان»، بحد أقصى 5 أبناء.

- يشترط ألا يقل سن الأم عن 50 سنة.

- يكون للأم قصة عطاء.

- الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل.

- كون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بإحدي المهن ويُستثني الابن ذو الإعاقة ذهنيا غير قابل للتعلم.

شروط تقدم الأسرة البديلة لمسابقة الأم المثالية

بالنسبة للأسرة البديلة، فهي الأم للأسرة الكافلة من الأطفال «كريمي النسب» في منزلها مع أطفالها البيولوجيين، أو الأم التي لم يسبق لها الزواج «الأنسة» أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج، أو الخالة، أو العمة، أو الجدة، فيستلزم أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل جامعي، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة، وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة.

وفيما يتعلق بالأم البديلة بأحد دور الرعاية، فهي الأم التي قامت برعاية وتربية الأبناء «كريمي النسب» داخل أحد دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويستلزم أن يكون الابن أو الابنة البديل بالدار قد حصل على مؤهل علمي مناسب، وأن تكون الأم قد قامت بواجبها نحو الابن أو الابنة في التعليم والصحة، وإعطائهم القدر المناسب من الاهتمام والحب والحنان الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة، بالإضافة إلى ألا يقل عمر الأم عن 45 سنة، وأن تكون الأم حاصلة على مؤهل علمي مناسب، وألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 سنة.