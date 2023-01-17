مقتل شاب أثناء فض مشاجرة بالمنوفية والقبض على المتهم

شهد مركز منوف في محافظة المنوفية مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بين طرفين، إذ جرى نقله إلى المستشفى الجامعي في شبين الكوم، لكنه فارق الحياة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.

القبض على المتهم بارتكاب جريمة منوف

تمكنت وحدة مباحث مركز منوف من ضبط المتهم بارتكاب الواقعة في قرية بهواش، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم، وسؤال شهود العيان وأسرة الشاب المتوفى، الذين أكدوا أنه قتل أثناء فض مشاجرة بين طرفين.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بمصرع عامل بطلق ناري في قرية بهواش بدائرة المركز، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

عقوبة القتل بعد جريمة بهواش بمنوف

أكد محمد مسلم المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جريمة القتل تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا، وتكون العقوبة بالحبس، موضحا أن جريمة القتل الخطأ قد تكون بالحبس.