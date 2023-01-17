خبير علاقات دولية: فلسطين نجحت في حشد تأييد دولي لدعم قضيتها

أكد الدكتور حامد فارس، الخبير في الشؤون العربية والعلاقات الدولية، أهمية توقيت انعقاد القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، اليوم في القاهرة.

فلسطين نجحت في حشد تأييد دولي لدعم قضيتها

وأوضح فارس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن أهمية توقيت القمة الثلاثية يكشف رؤية الدولة المصرية الاستباقية للعمل على توحيد العمل العربي، ودعم القضية الفلسطينية في ظل متغيرات جيوسياسية بعد وصول الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتطرفة للحكم، ضاربًا المثل باقتحام بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، للمسجد الأقصى، واتخاذ وزير المالية الإسرائيلي الجديد عقوبات ضد السلطة الفلسطينية.

حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية

وأكد فارس، أن فلسطين نجحت في حشد تأييد دولي لدعم قضيتها؛ وهي أمور تساهم في تأجيج الأوضاع على الساحة الفلسطينية، موضحًا أن الدولة الفلسطينية تسعى من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوصول لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.