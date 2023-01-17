طقس الإسكندرية غدا معتدل.. والشبورة تؤثر على حركة السيارات

تشهد حالة طقس الإسكندرية غدا الاربعاء، ارتفاعا في درجة الحرارة لأول مرة منذ بداية العام بنسبة من درجتين إلى ثلاث درجات، ما يؤدي إلى اعتدال الجو وتحسنه بصورة عامة، مع استمرار الشبورة المائية صباحا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، أن طقس الإسكندرية غدا، سيكون معتدل لأول مرة منذ بداية العام، وانتشار الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى المحافظات مع عدم احتمالية سقوط أمطار.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا

تبلغ درجة حرارة طقس الإسكندرية غدا 21 درجة مئوية كبرى و11 درجة مئوية صغرى، كما تشهد المحافظة جو غائم جزئيا، مع اعتدال في الرياح الجنوبية غربية، التي تهب على الإسكندرية، حيث تبلغ 28 كيلو متر في الساعة.

طقس الإسكندرية غدا معتدل لأول مرة منذ بداية العام

ويبلغ ارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف على مستوى البحر المتوسط، التي قد تشهد سقوط أمطار خفيفة على المناطق القريبة من ساحل البحر، أو انقطاعها غدا بالكامل، رياح شمالية شرقية مع جو معتدل على ساحل البحر المتوسط.