لوسي: لم أعتدي على زملائي في مسرحية «الحفيد» ولا أسمح بالخروج عن النص

نفت الفنانة لوسي، ما تردد عن اعتدائها على زملائها المشاركين معها في مسرحية الحفيد، التي قٌدمت على خشبة المسرح القومي، مؤكدة أنها لم تتعد على أحد، ولم يكن هناك «خناقة»، إنما انسحبت من العمل، وتواصلت مع وزيرة الثقافة بشأن ما وصفته بأنه تجاوزات، وتلفظ البعض بألفاظ خارجة على خشبة المسرح خارج النص.

لا أسمح بالتجاوز أو الخروج عن النص

وأضافت لوسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، عبر فضائية «صدى البلد»، «عرضوا اختيار أسماء شباب وشابات من المعهد المسرحي للمشاركة إلى جواري، وأبديت موافقتي وترحيبي لهذا الاقتراح، لكني لا أسمح بالتجاوز، أو الخروج عن النص بألفاظ خارجة وخادشة».

وأوضحت لوسي، أن المخرج يوسف المنصور، كان من ضمن من خرجوا على النص، لأنه كان أحد المشاركين في التمثيل، مستطردة: «كلمت إيهاب فهمي، مدير المسرح، وتم الاتفاق على عدم الخروج عن النص ولم يحدث، وتقدمت بشكوى وأخذت مسارها الصحيح، ولم أتعدى على أحد من الزملاء بالمسرح».

صباعي اتكسر في أحد المشاهد

وتابعت: «كان فيه مشهد ضرب أحد الزملاء بالقلم، وكنت حريصة لدرجة إن صباعي اتكسر، وكان فيه مشهد آخر ضربت فيه إحدى الزميلات، وده كان داخل النص، وليس خارجه».

وتحدثت لوسي، عن طقوسها قبل العمل في المسرح، ومنها قراءة القرآن، وتجهيز وإعداد ملابسها، مضيفة: «أنا لو قليلة الأدب وبخرج عن النص استمروا معايا ليه؟، وما اشتكوش ليه؟، أنا اللي اشتكيت، ولم أطلب تغيير أحد من الزملاء المشاركين معي في العرض، وهكمل في العرض إذا تم وضع تعهد قوي بعدم الخروج عن النص، والالتزام بالمواعيد».