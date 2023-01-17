اقرأ غدا في عدد «الوطن».. «هنا فلسطين.. من القاهرة»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

قمة «السيسي وعبدالله وأبومازن» تدعم حقوق الفلسطينيين وتحذر من غياب «حل الدولتين»

«هُنا فلسطين.. من القاهرة»

بيان «قمة القاهرة»: القادة الثلاثة أكدوا استمرار جهودهم لتحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية على حدود «67»

مصر والأردن تطالبان المجتمع الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين والمقدسات ووقف «الاستيطان والتهجير»

«الصفدي»: مصر تدافع عن الأمة العربية في شتى المِحَن

و«أبوسمرة»: «قمة القاهرة» ستدعم تحركات رئيس فلسطين لدى الهيئات والمنظمات الدولية والأممية

4 مسارات مصرية للدفاع عن «القضية»: «سياسي وشعبي ودعم للمصالحة ورفع المعاناة عن الأشقاء».. وسفير فلسطين: التنسيق ضرورة لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية

«فيفا» يدرس تغيير طريقة احتساب التسلل بعد هدف «صلاح» في شباك وولفرهامبتون

مجلس الوزراء: كل السلع الغذائية متوفرة في الأسواق.. والمخزون آمِن

«مدبولي»: مبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة تخدم الاقتصاد بصورة حيوية جداً

الحوار الوطني.. مصر ترسم خارطة المستقبل

مجلس الأمناء يعقد 18 جلسة تحضيرية بإجمالي 150 ساعة عمل.. واستعدادات مكثفة لانطلاق الجلسات الفعلية بمشاركة ممثلي الأحزاب والنقابات

«الوفد»: أعددنا رؤية شاملة.. و«المصري»: الإصلاح السياسي أولوية.. و«التجمع»: سياسات بديلة لتنمية الموارد

عضو مجلس الأمناء: تمثيل متوازن للمعارضين والمؤيدين

ومقرِّر «الاستثمارات العامة»: نستهدف زيادة الاستثمارات وتوطين الصناعة المحلية ودعم القطاع الخاص

«الصحة»: الفيروس التنفسي المخلوي يختفي منتصف فبراير

الوزارة: لا يوجد مضاد حيوي للعلاج.. وليس له لقاح حتى الآن

«فيتش»: البنوك المصرية قادرة على مواجهة تداعيات انخفاض الجنيه

محافظ «المركزي».. «كنترول» السياسة النقدية

الصفحة الثانية

«قمة القاهرة».. فلسطين قضية العرب الأولى

«القمة الثلاثية» تدعم حقوق الفلسطينيين وتحذر من غياب «حل الدولتين»

حماية الشعب الفلسطيني

قادة مصر والأردن وفلسطين أكدوا استمرار جهودهم لتحقيق السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967

«القاهرة وعمّان» تطالبان المجتمع الدولي بحماية الفلسطينيين والمقدسات ووقف «الاستيطان والتهجير والانتهاكات الإسرائيلية»

العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني يشددان على أهمية الجهود المصرية للحفاظ على التهدئة في قطاع غزة وإعادة إعماره

«القدس».. وتوحيد «الصف»

جهود مصر.. والتنسيق الثلاثي

4 مسارات مصرية للدفاع عن «القضية»: سياسي وشعبي و«المصالحة» ودعم الفلسطينيين

قيادي فلسطيني: «السيسي» يضع قضيتنا في مقدمة أولويات السياسة المصرية.. وسفير مصر في الأردن: «القاهرة وعمان» تجمعهما علاقة صداقة ممتدة

رجا طلب: «القاهرة وعمّان» الأكثر دعما لقضية فلسطين.. والأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى تراجع الاهتمام الدولي بها

كاتب أردني: التنسيق العربي بشأن «فلسطين» يعيدها إلى الواجهة بعد الانصراف الدولي عنها مؤخرا

تشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسة «نتنياهو» وبأغلبية يمينية ساحقة يوجب المزيد من تنسيق المواقف والرؤى الشاملة بين الدول العربية

الصفحة الثالثة

تنسيق ثلاثي للتعامل مع التطورات الأخيرة في الأراضي المحتلة

سفير فلسطين: مصر لها دور تاريخي في دعم القضية الفلسطينية والتوصل لحلول تدعم الشعب الفلسطيني.. وباحث في الشؤون العربية: القمة تمهد لاستصدار قرار عربي موحّد يضع حدا لانتهاكات حكومة الاحتلال.. وباحث في العلاقات الدولية: من الأفضل أن تكون القمة نواة لقمة عربية شاملة

«الصفدي»: مصر تدافع عن الأمة العربية في شتى المحن.. وعلاقاتنا معها متجذّرة وتاريخية

رئيس «النواب الأردني»: «عَمان» حريصة على تحقيق تكامل اقتصادي مع «القاهرة وبغداد»

رسالة قمم «مصر والأردن»: لا استقرار دون حل قضية فلسطين

«إسماعيل»: «القاهرة» تدعم لقاءات التعاون العربية لتوحيد المواقف في أي تحرك خارجي

رئيس النواب الأردني خلال لقائه السفير المصري بـ«عَمان»

«أبوسمرة»: القمة ستدعم القيادة الفلسطينية لدى الهيئات الدولية والأممية.. ونأمل أن تسهم في كبح العدوان الإسرائيلي ووقف تمرير تقسيم المسجد الأقصى

رئيس «الاستقلال» الفلسطيني: ستكون هناك مواقف موحدة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

الصفحة الرابعة

«حياة كريمة»: 30 حملة «طرق أبواب» للتوعية ضد الإدمان بـ«قرى الغربية».. وقوافل طبية وبيطرية وزراعية تجوب 6 محافظات

«رحمي»: المبادرة تستهدف المؤسسات الحكومية والورش والأسواق.. و«المؤسسة»: 90% نسب التنفيذ في وحدة طب أسرة قرية السلام بسوهاج

سفير أذربيجان بالقاهرة: نسعى للاستفادة من تجربة مصر في إنشاء محطة لإسالة الغاز

«الملا»: شركات البترول المصرية بإمكانها المشاركة في مشروعات بأذربيجان

«الإسكان»: تنفيذ 48 مشروعا بـ7 مليارات جنيه في محافظة جنوب سيناء

«عبدالحميد»: انتهاء 6508 وحدات إسكان اجتماعي في 9 مناطق بالمحافظة

وزير التعليم العالي يلتقي نقيب الأطباء لمناقشة توفير الرعاية الصحية لأطباء الامتياز

«عاشور»: القيادة السياسية حريصة على تقديم كل الدعم لتطوير منظومة الصحة

د. محمود خليل يكتب في مسألة «الرزق»

الصفحة الخامسة

استعدادات مكثفة لانطلاق الجلسات الفعلية بمشاركة القوى الوطنية والأحزاب

الحوار الوطني.. مصـر ترسـم خارطة المستقبل

لا خطوط حمراء

19 لجنة فرعية

74 قضية متنوعة

المحور السياسي

المحور الاجتماعي

المحور الاقتصادي

مدونة السلوك

اللائحة التنفيذية

المبادئ العامة

الوطن تستضيف قادة الأحزاب في 20 ندوة

الصفحة السادسة

150 ساعة عمل لـ«مجلس الأمناء» في 8 أشهر و74 قضية على طاولة مناقشات «الحوار»

5 لجان فرعية بالمحور السياسي.. و27 قضية تتصدر المحور المجتمعي

بدأ بدعوة رئاسية في أبريل والإعلان عن التشكيل النهائي لمجلس الأمناء جاء في يونيو وأول اجتماعاته كان في يوليو

مقدمة لمرحلة جديدة

دعوة غير مسبوقة

فرصة لسماع آراء الناس

طلعت عبدالقوي: المواطن الركيزة الأساسية في اختيار موضوعات كل المحاور.. وسيكون له دور فعال خلال جلسات النقاش

عضو مجلس الأمناء: فرصة ذهبية للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة

نأمل في التوصل إلى نتائج جيدة جدا وحزمة من التشريعات وتفعيل بعض مواد الدستور وإصدار قرارات تحل بعض المشكلات وتغير وجه الدولة

مصطفى السيد: الحوار الوطني جاء ليضع حلولاً جذرية للمشكلات ونجاحه ينحصر في الخروج بتوصيات ملزمة ومتوافق عليها من الجميع

المقرِّر المساعد للمحور السياسي: المشاركون لم يحققوا مكتسبات شخصية.. وجميعنا متطوعون

حددنا قواعد عامة للجلسات تتمثل في طرق النقاش والمهلة المحددة للمشاركين وأولوية الملفات المطروحة للمناقشة

الصفحة السابعة

الأحزاب تستعد للانطلاق بتشكيل لجان وورش عمل

«المصري الديمقراطي»: نسعى لصيغة مناسبة للإصلاح السياسي بالتوافق.. و«الوفد»: نستشعر أهمية المشاركة برؤية تليق بمصر وأبنائها

«الكرامة»: نشارك في الحوار بمجموعة من الدراسات بكل المجالات.. و«التجمع»: المرحلة الحالية تفرض أعباءً جديدة ومواجهتها تحتاج إلى عملية سياسية كبرى.. ووضع مخطط للحد من البطالة وزيادة الاستثمار

إعادة تعريف مفهوم السياسة

الحوار الوطني انحاز للمواطن

فرصة كبيرة للمواطن

نيفين عبيد: وضعنا مقترحات لكل شؤون الأسرة أبرزها وحدات مشورة ومواجهة الزواج المبكر وعمالة الطفل

مقرِّر «القضية السكانية»: نترقب انطلاق الجلسات النقاشية لتطبيق ما تم الوصول إليه

«الحوار» سيضع خطة للتنمية في كل المجالات.. وتنظيم الأسرة له عائد كبير على كل جوانب المجتمع

أيمن محسب: «الحوار» جاء لرغبة القيادة السياسية في إجراء إصلاحات سياسية بعد استقرار الأوضاع الأمنية والاجتماعية

مقرِّر لجنة أولويات الاستثمارات: نستهدف دعم دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة

الدعوة تزامنت مع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية وهو ما يتطلب التكاتف والتلاحم لمواجهة التحديات

الصفحة الثامنة

سوبر جديد بالعري

لن يرحــل

حساب جماعي للمقصِّرين داخل الزمالك.. البحث عن «رجل التسريبات» لفسخ عقده.. وفتح باب المغادرة لمن يرغب

طريق النجاة

الإسماعيلي في مأزق بملعب الطلائع.. الداخلية على حدود «الحرس».. وإنبي مع فيوتشر

تحت السيطرة

«كولر» يضع في جيبه كل صغيرة وكبيرة عن «الأبيض» قبل القمة.. تجهيز المصابين.. وسباق مع الزمن لحسم ملف المهاجم الجديد

ما أعظمك.. عراقية رائعة وطفلة جميلة في «خليجى 25»: «ما أجمل المباراة بعينيكِ يا أمي!»

من أجلك يا «صلاح».. قوانين «فيفا» تحت الدراسة والتعديل بعد حالة الفرعون في الكأس.. واجتماع طارئ لحسم جدل التسلل