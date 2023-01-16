أمين «مستقبل وطن» بالغربية: الحوار الوطني يسعى لتوحيد جهود خدمة الوطن

أكد النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، أن انطلاق الحوار الوطني خلال الأيام المقبلة القريبة يأتي في توقيت مهم في ظل ظروف أزمة اقتصادية عالمية، وهنا تظهر أهمية الحوار الوطني في فتح الباب أمام كافة فئات وشرائح المجتمع لمائدة حوار موسعة مليئة بالأفكار والرؤى المختلفة لتقديم حلول لكافة مشكلات المجتمع.

إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، في بيان له، إلى أن الحوار الوطني له دور كبير في إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن أن جهود مجلس أمناء الحوار الوطني في الانطلاق تبشر بحوار مثمر قائم على لوائح وقواعد تنظيمية تضمن سير عمله بنجاح، بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة داخل المجتمع بما فيها المؤيدين والمعارضين؛ بما يعطي للحوار مصداقية لدى الرأي العام.

وأكد أن الحوار الوطني بداية لتحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تحرص القيادة السياسية على تحقيقه منذ توليها المسؤولية في ظل الظروف الراهنة التي تحتاج إلى مزيد من تضافر الجهود معا من أجل تقليل التأثر بالتبعات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تأثرنا بها بسبب الأوضاع التي ضربت بالاقتصاد العالمي.

مد جسور التواصل

وأضاف أن الدعوة للحوار الوطني جاءت لمد جسور التواصل وفتح الآفاق للمشاركة الوطنية الفعالة، والاستماع إلى رؤى المواطنين حول القضايا المختلفة، مشيدا بحالة التعاون والتكامل المثمر بين مؤسسات الدولة وجميع القوى السياسية من أجل إنجاح هذا الحوار.