حالة الطقس غدا في المحافظات.. رياح خفيفة وغيوم جزئية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، موضحة وجود 3 ظواهر جوية بينها تكون الشبورة المائية بداية من الساعات المتأخرة من الليل، مع نشاط لحركة الرياح الخفيفة في بعض المناطق، وتكون الغيوم الجزئية.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وحذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من حالة الطقس غدا في المحافظات، حيث ناشدت بتوخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح، نظراً لتكون الشبورة على الطرق الرئيسية القريبة من المسطحات، والتي تؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية.

حالة الطقس غدا الأربعاء

وعن حالة الطقس غدا في محافظات القاهرة والوجه البحري، يسود طقس بارد في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهاراً مائل إلى البرودة ليلا، مع تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية، وتصل سرعة الرياح إلى 24 كيلو مترا في الساعة، وتسجل العظمى 21 درجة مئوية والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

وفيما يتعلق بطقس غدا الأربعاء في محافظات السواحل الشمالية الغربية، تسجل العظمى 20 درجة مئوية والصغرى 11 درجة، مع تكون الشبورة المائية ونشاط للرياح تصل إلى 28 كيلو مترا في الساعة.

بينما يكون طقس غدا الأربعاء في السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء معتدل الحرارة نهاراً، حيث تسجل العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، مع انعدام تكون الشبورة المائية ونشاط للرياح تصل إلى 26 كيلو مترا في الساعة.

وتشهد محافظات شمال الصعيد تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية، كما تصل سرعة الرياح إلى 20 كيلو مترا في الساعة، وتسجل العظمى 21 درجة والصغرى 8 درجات.

وفي جنوب الصعيد سجلت العظمي 24 درجة وبلغت الصغرى 9 درجات وسرعة الرياح 24 كيلو متر في الساعة.