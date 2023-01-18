حظك اليوم الأربعاء وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم للإثنى عشر برجا سواء نارية أو ترابية.

وفي السطور التالية، نقدم لكم تفاصيل حظك اليوم الأربعاء 18 يناير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 18-1-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش الذي يمر به مولود برج الحمل، إلا أن فينوس يتواجد بمنزل الأصدقاء اليوم مما يمنحك سحرا.. وتتحدث بلباقة، ويلتف من حولك كثيرون، وقد تعيش مغامرة عاطفية كبيرة.

حظك اليوم برج الحمل 18-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدعم أعمالك ويجعلك مستعدا للتطور.

حظك اليوم برج الثور 18-1-2023 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بأن تخطط جيدا قبل أي كلمة أو أي خطوة.

حظك اليوم برج الثور 18-1-2023 على الصعيد المهني

تنافر القمر والمريخ في منزلي المال يطالبك اليوم، بتجنب المغامرة في قراراتك المهنية والمالية والتجارية.

حظك اليوم برج الجوزاء 18-1-2023 على الصعيد المهني

كن هادئا إذا واجهت استفزازا غير متوقع.. قد تواجه ظروفا صعبة، لكن تساعدك عزيمتك، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 18-1-2023 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تسيطر على رغبتك في التمرد والتحرر من قيود الطرف الآخر.

حظك اليوم برج السرطان 18-1-2023 على الصعيد المهني

تنافر القمر والمريخ بمنزلي الصحة يطالبك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة.. اصبر ولا تتذمر، ولا تعلن خططك، وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج السرطان 18-1-2023 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمواجهة برجك.. حاول أن تتحكم في حساسيتك، وتصرّف بحكمة أمام أي استفزاز، ولا تتكلم عن أخبارك.

حظك اليوم برج الأسد 18-1-2023 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي أفضل، ويدفعك نحو التكاتف مع الجميع، وتعمل بوعي ويقظة وحماس.

حظك اليوم برج الأسد 18-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمنحك جاذبية، تسيطر من خلالها على أي لقاء عاطفي.

حظك اليوم برج العذراء 18-1-2023 على الصعيد المهني

احترس من مكائد خافية وعليك أن تحتاط منها، ومع ذلك تعرف كيف تنتصر حتى لو حاصرتك الضغوط.

حظك اليوم برج العذراء 18-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر والمريخ متنافران ومعاكسان ما يخلق لك اليوم تحديات وأجواء ضاغطة في الحب وفي نطاق العائلة.

حظك اليوم برج الميزان 18-1-2023 على الصعيد المهني

المريخ في منزل الحظ يساعدك على تحقيق مكاسب أو تطور وتوطيد علاقة مهنية.

حظك اليوم برج الميزان 18-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدعمك وتشعر اليوم بالتقدير وبحب الآخر وتقوم بخيارات موفقة.

حظك اليوم برج العقرب 18-1-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس في منزل العلاقات تمنحك طاقة عاطفية وحضورا وحرصا على القيام بواجباتك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج العقرب 18-1-2023 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع المريخ في منزلي المال يطالبك اليوم بالحذر في خطواتك.. تصرّف في حدود ميزانيتك، وركز على تنظيم نفقاتك.

حظك اليوم برج القوس 18-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك.. تدهش الجميع بما لديك من جرأة وروح مبادرة، ويجعلك ذلك جذابا وقادرا على الإقناع

حظك اليوم برج القوس 18-1-2023 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تتحسّن اليوم مزاجيا، واليوم تصنع فارقا بين الأمس والغد وتعلو قيمتك، فقط حافظ على حقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 18-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر.. انتبه ولا تذِع سرا خاصا بك أو بغيرك كي لا تندم، ولا تتكلم عن حياتك وأخبارك الشخصية.

حظك اليوم برج الجدي 18-1-2023 على الصعيد المهني

التنافر الفلكي بمنزلي الصحة يطالبك بأن تهتم بصحتك، وأن تنظم جهودك، ولا تعلن خططك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 18-1-2023 على الصعيد المهني

القمر يدعم علاقتك بالأصدقاء، وقد يدفعك لمشاركة البعض في مشروع أو نشاط، وفي العمل تستفيد جيدا من خبراتك ومعلوماتك.

حظك اليوم برج الدلو 18-1-2023 على الصعيد العاطفي

إذا كنت خاليا تعدك الأفلاك بميلاد مشاعر عاطفية، أو تتحول علاقة صداقة لحب.

حظك اليوم برج الحوت 18-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. لا تتعجل الأشياء واهدأ لتحافظ على سلامتك وصورتك.

حظك اليوم برج الحوت 18-1-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق، ومن المهم أن تحافظ على هدوء أعصابك.