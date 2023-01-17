وزير الداخلية يستقبل رئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، العميد خالد بن حمد العطية، رئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة على رأس وفد يضم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

وأعرب رئيس الاتحاد خلال اللقاء عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية المصرية على استضافتها لاجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للاتحاد، المنعقدة حاليا بالقاهرة، وحرصها المستمر على توفير الدعم لجميع أنشطته وفعالياته.

الاستفادة من التجارب الرياضية الشرطية الناجحة

كما استعرض رؤية الاتحاد المستقبلية التي تهدف إلى الاستفادة من التجارب الرياضية الشرطية الناجحة والبناء عليها في تبادل الخبرات، وإقامة البطولات والمنافسات التي تليق بالدول العربية وأجهزتها الشرطية.

وزير الداخلية يشيد بالكوادر الشرطية العربية

ومن جانبه، أشاد وزير الداخلية، بالجهود التي يبذلها الاتحاد الرياضي العربى للشرطة للحفاظ على التواصل الرياضي فيما بين الأشقاء العرب بجميع الاتحادات الرياضية الشرطية، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من الفعاليات الرياضية التي ينظمها الاتحاد لتعزيز القدرات الرياضية للكوادر الشرطية العربية والارتقاء بمستواهم.

كما أكد وزير الداخلية، حرص الوزارة على دعم جميع الأنشطة والفعاليات الخاصة بالاتحاد في إطار تعزيز أواصر الشراكة والتعاون بكل المجالات الرياضية مع أجهزة الشرطة والأمن بجميع الدول العربية الشقيقة.