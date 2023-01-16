رئيس «خطة النواب» لقصواء الخلالي: اختفاء السوق السوداء للدولار خلال الأسابيع المقبلة

وجّه الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التحية للبنك المركزي على البيان الصادر عنه اليوم، إذ ذكر أن البيان ألقى الضوء على عدد من المؤشرات الإيجابية في سوق الصرف، وهناك نتائج إيجابية للسياسة المرنة للبنك المركزي، متوقعا اختفاء السوق الموازية أو السوق السوداء للدولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

الإفراج عن بضائع بـ9.5 مليار دولار خلال شهر ونصف

وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة «سي بي سي»، أن من يدقق في البيان الصحفي للبنك المركزي اليوم يلاحظ بأنه خلال 4 أيام عمل استطاع البنك تدبير 2 مليار دولار للاستخدام في الإفراج عن السلع المكدسة في الجمارك، التي وصلت إلى 14.5 مليار دولار، بينما المتبقي حاليا في الجمارك 5 مليارات دولار، ما يعني ذلك أنه جرى الإفراج عن 9.5 مليار دولار خلال شهر ونصف بضائع مكدسة في المواني، كما ذكر أن الاحتياطي من النقد الأجنبي المصري لم ينخفض الفترة الماضية، فمنذ مايو الماضي ارتفع الاحتياطي.

الاحتياطي وصل إلى 34 مليار دولار

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الاحتياطي وصل إلى 34 مليار دولار، ما يغطي احتياجات مصر من الواردات بواقع 5.4 أشهر بينما المعدل العالمي 3 أشهر من الورادات، وهذه رسالة طمأنة للمواطنين، موضحًا أن البنك المركزي لا يفرط في ورقة دولار واحدة لكي يعيد بناء احتياطياته لأن ذلك يعكس ثقة أكبر في سوق الصرف الأجنبي وقدرة الاقتصاد المصري في تلبية احتياجاته، ومصر سددت خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين أقساط دين خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار.

اجتياز ضائقة نقص النقد الأجنبي

وتابع: «هذا يؤكد مدى حرص مصر على سداد التزاماتها الخارجية ولم تتأخر يوما واحدا في سداد التزاماتها الخارجية لأن التأخير ولو يوم واحد يعطي إشارة خطيرة، ولكن الاقتصاد المصري قادر على الوفاء بالتزاماته»، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري سيجتاز ضائقة نقص النقد الأجنبي في ضوء القرارات الأخيرة، والقاعدة الإنتاجية للاقتصاد المصري متنوعة وليست أحادية، كما أن مصر لديها 5 مصادر للنقد الأجنبي تصب في شرايين الاقتصاد.

وواصل: «الصادرات البترولية وغير البترولية وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس والاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة، صندوق النقد الدولي قدر يوصل النقد الأجنبي منها هذا العام إلى 113 مليار دولار؛ منها 85 مليار دولار يذهبوا للواردات».